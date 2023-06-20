Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün 'Bylock ' ismi verilen programını kullandıkları ve sabit hatlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 9 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.