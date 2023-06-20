Diyarbakır’da FETÖ operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun 2. dalgası kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten şahısların Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak İllerinde ikamet eden FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve Banka ATM'lerinden düzenli olarak para gönderdikleri, bu şahısların örgütün Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Güncel yapılanmasında bulundukları tespit edildi.

19 Haziran 2023 günü sabah saatlerinde Diyarbakır İl Merkezi, Şanlıurfa ve Adana İllerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan iş yeri ve ikamet aramalarında, şüphelilerin örgütsel iletişimde kullandıkları değerlendirilen 8 adet cep telefonu, 1 adet Micro SD kart Ttoplam 34.540 ABD Doları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.