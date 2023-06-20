FETÖ firarisi yurt dışına kaçarken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik 33 örgüt üyesinin yakalanması için 16 Haziran'da KOM Daire Başkanlığı koordinesinde "Gazi Turgut Arslan" operasyonu düzenlenmişti.

FETÖ/PDY'ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli şahsa yönelik İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir illerindeki baskınlarda 28 şüpheli yakalanırken, 5 zanlı firari olarak aranıyordu.

Yakalanan 28 şüphelinin sorgusu devam ederken, firari durumda olan adı açıklanmayan bir FETÖ üyesinin, yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrollerinde, yüz tanıma sistemine kaydı düştüğü ve gözaltına alındığı öğrenildi. Örgütün finans yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı önce emniyete götürüldü. Burada sorguya alınan örgüt mensubu, diğer 28 FETÖ şüphelileri ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı, adli makamlara sevk edilen şahıslardan birine ev hapsi tedbiri, geri kalan 22 FETÖ üyesi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Üç şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

