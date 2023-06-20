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Giriş Tarihi: 20.6.2023 10:38

FETÖ'cülerin kaçışlarını organize eden şebekeye şok baskın

Karabük İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY mensuplarının yurt dışına firarlarını organize eden şebekeye 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanan 13 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelenin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Mahkemeye çıkartılan 13 şüpheliden 3 kişi tutuklandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
FETÖ’cülerin kaçışlarını organize eden şebekeye şok baskın

FETÖ/PDY örgüt elemanlarını yurt dışına kaçışlarını yardım ve yataklık eden şebekeye Karabük merkezli 4 ilde Karabük İl Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 7'si Karabük'te, 4'ü Zonguldak'ta, 2'si Edirne'de 1'i İstanbul'da olmak üzere FETÖ/PDY Terör Örgütüne yardım ettikleri tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alınırken, firarda olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarmada sorguları yapılan 13 zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 3 kişi tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Karabük İl Jandarma Komutanlığının, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilecektir denildi.

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FETÖ'cülerin kaçışlarını organize eden şebekeye şok baskın
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