FETÖ’cülerin kaçışlarını organize eden şebekeye şok baskın

FETÖ/PDY örgüt elemanlarını yurt dışına kaçışlarını yardım ve yataklık eden şebekeye Karabük merkezli 4 ilde Karabük İl Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 7'si Karabük'te, 4'ü Zonguldak'ta, 2'si Edirne'de 1'i İstanbul'da olmak üzere FETÖ/PDY Terör Örgütüne yardım ettikleri tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alınırken, firarda olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarmada sorguları yapılan 13 zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 3 kişi tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Karabük İl Jandarma Komutanlığının, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilecektir denildi.