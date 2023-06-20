Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım
Giriş Tarihi: 20.6.2023 19:46 Son Güncelleme: 20.6.2023 19:47

Kemal Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek bir kez daha "Gitmiyorum" mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ikinci grup toplantısını gerçekleştirdi. Önceki grup toplantısında istifa etmeyeceğinin mesajını veren Kılıçdaroğlu, günlerdir süren çağrıları bu kez tamamen görmezden gelerek konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

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'GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM'

Kaybettiği 12 seçime rağmen koltuğunu bırakmamakta ısrar eden Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATMADI! DEĞİŞİMLE İLGİLİ FİKRİM NET, DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım
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