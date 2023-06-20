Kemal Kılıçdaroğlu: Değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ikinci grup toplantısını gerçekleştirdi. Önceki grup toplantısında istifa etmeyeceğinin mesajını veren Kılıçdaroğlu, günlerdir süren çağrıları bu kez tamamen görmezden gelerek konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak çıkış! "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" | Video

'GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM'

Kaybettiği 12 seçime rağmen koltuğunu bırakmamakta ısrar eden Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.