Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçmeni kızdıracak çıkış: İstifa çağrılarına kulak tıkadı!

DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığıyla ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık. Bundan sonra seçimi kazanmaya yönelik adımlar elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak, bunun çok detay ve içeriği var. Biz sürekli konuşuyoruz partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açılacağı zamanlarda elbet gelecek.