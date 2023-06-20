Raporlar ortaya koydu! Terörü böyle besliyorlar... PKK’nın üssü: ALMANYA!

Yayımlanan raporun Almanya'nın iç güvenliğine yönelik tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Haldenwang, "Casusluk, siber operasyonlar ve yabancı istihbarat servislerinin etki kurma girişimleri daha sınırsız ve sofistike hale geldi. Aşırılık yanlıları orta sınıflar arasında yer edinmek için krizleri kullanmakta, komplo mitlerini, dezenformasyonu ve propagandayı paylaşmaktadır. Aktörlerin daha şiddet odaklı ve bazı durumlarda daha genç hale gelmesi endişe verici." ifadesini kullandı.

2022 yılı için, aşırılık yanlısı arka plana sahip toplam 35 bin 452 suç rapor edildiğini anımsatan Haldenwang, bunlardan 2 bin 847'sinin şiddet içeren suçlar olduğunu aktardı.

2021 yılında ise 2 bin 994'ü şiddet içeren olmak üzere 33 bin 476 suç rapor edildiğini anlatan Haldenwang, bu yılki rakamların üzücü bir rekor olduğunu dile getirdi.