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Giriş Tarihi: 20.6.2023 13:38

Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla sınır güvenliğini sağlayan Milli Savunma Bakanlığı, tespit edilen teröristleri birbir etkisiz hale getiriyor.

Operasyonla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı; "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerini kullandı.

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Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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