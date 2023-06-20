Yusuf Ziya Odabaş’tan Cumhur İttifakı’na ve işçiye ağır hakaret

Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarında işçi olarak çalışan Haluk Çep, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Odabaş hakkında, Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Avukat Mustafa Binici tarafından bulunulan suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Müvekkil, aynı zamanda bulunduğu ilçede MHP İlçe Başkan Yardımcılığı yapmaktadır. Çalıştığı fabrikada Türk Metal Sendikasına üyedir."
"BUNLAR YAKINDA GİDECEK"
"Yusuf Ziya Odabaş, 70 kişilik bir grubun içinden herkesin önünde dikte verir gibi müvekkile sert bir şekilde 'Haluk sen gel bakayım benimle' diyerek müvekkili ayrı bir köşeye doğru götürmüş, burada müvekkile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ''Bunlar nasılsa yakında gidecek, bunlar.... , boşuna onlara köpeklik yapma'' demiştir."
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
"Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Devlete karşı işlenen suçlardan bir kısmının gerçek mağdurunun makamı temsil eden gerçek kişi olmakla birlikte, devlete dair hukuki yararın korunması, kişiye nazaran daha üstün tutulmuştur."
KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ
"Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü, Yusuf Ziya Odabaş isimli şahıs hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme fiillerini yaptırıma bağlayan 5237 sayılı TCK'nın 299. Maddesi, 125. Maddesi ve sayın savcılığınızca re'sen belirlenecek ilgili tüm TCK maddeleri uyarınca soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini Sayın Savcılığınızdan talep ederiz."