Yusuf Ziya Odabaş’tan Cumhur İttifakı’na ve işçiye ağır hakaret

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

"Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Devlete karşı işlenen suçlardan bir kısmının gerçek mağdurunun makamı temsil eden gerçek kişi olmakla birlikte, devlete dair hukuki yararın korunması, kişiye nazaran daha üstün tutulmuştur."

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

"Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü, Yusuf Ziya Odabaş isimli şahıs hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme fiillerini yaptırıma bağlayan 5237 sayılı TCK'nın 299. Maddesi, 125. Maddesi ve sayın savcılığınızca re'sen belirlenecek ilgili tüm TCK maddeleri uyarınca soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini Sayın Savcılığınızdan talep ederiz."