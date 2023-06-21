Başörtüsü düşmanlığı yaptı, sosyal medyada tepki çekti: Başörtüsü onurumuzdur

Türkiye genelinde üniversitelerin mezuniyet törenleri yapılıyor. İstanbul'da da birçok üniversite mezuniyet törenlerine başladı. İstanbul Üniversitesi de farklı fakültelerden mezun olan öğrencilerinin mezuniyet törenlerini yapıyor. İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi mezunları da mezuniyet törenini yaptı. Bu anların görüntüsünü çeken bir şahıs ise mezuniyet töreninde bulunan başörtülü öğrencileri hedef aldı.
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü üniversite mezunlarını hazmedemedi... | Video
Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılmaya başlanan görüntülerin bu yıl ki mezuniyet törenine ait olduğu, görüntüyü çeken şahsın iddia ettiği gibi hukuk fakültesinin mezuniyet töreni olmadığı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni olduğu bilgileri de paylaşıldı.
BAŞÖRTÜSÜNÜ MEZUNİYET TÖRENİNDE HEDEF ALDI: "ADALET BU İNSANLARA EMANET OLACAK"
İlahiyat fakültesindeki başörtülü öğrencilerin mezuniyetini 'Hukuk fakültesi mezuniyet töreni' diyerek çarpıtan ve başörtüsünü hedef alan şahıs başörtülü öğrencileri aşağılayıp şu ifadeleri kullandı: "İstanbul hukuk fakültesinde geleceğin hukukçuları harika! Geleceğin hukukçuları müthiş bir şey. Adalet bu güzel insanlara emanet olacak. Nasıl hukuk fakültesi, valla bravo, mezun olmuşlar. Burası da 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' Valla bravo."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ!
Şahsın ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları ise nefret söylemi içeren bu görüntüleri çeken şahsa tepki gösterdi.
"VELEVKİ HUKUK FAKÜLTESİ OLSUN…"
Feyza Nur Başkaya isimli sosyal medya kullanıcısı başörtüsü nefretine tepkisini şöyle dile getirdi: "Üniversitemizde cübbe renkleri fakültelere göre farklılık göstermekte olup şahsın yaptığı düpedüz ucuz bir çarpıtmadır. Velev ki hukuk fakültesi olsun, ben ve benim gibi birçok arkadaşım hukuk fakültesinden mezun olarak köklü fakültemizi onurlandırdık. Bu gurur fakültemize yeter"
"BAŞÖRTÜ ONURUMUZDUR, ONURUMUZU ÇİĞNETMEYİZ!"
Dr. Elif Çiçek isimli sosyal medya kullanıcısı ise başörtüsünün hedef alınmasına yönelik şunları belirtti: "Biz hekimleri de görev başında görünce aşağılamaya kalkarsa alacağı tepkilere kendini hazırlasın, zira hiç şakam olmaz. T
epki adına tüm hukuki yolları sonuna kadar yürürüm. Bizimle uğraşmasınlar, başörtü onurumuzdur, kendilerini paspas gibi çiğneriz, yine de onurumuzu çiğnetmeyiz."
KADEM: 28 ŞUBAT ARTIĞI ZİHNİYETİ OLMASI GEREKEN YERE, TARİHİN KARANLIĞINA GÖMECEK
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bahse konu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak bir açıklama yayınladı. Yaptığı açıklamada, "Başörtüsü düşmanlığı sadece ideolojik bir hastalık değil, aynı zamanda ahlakî bir sorundur. 'İlahiyat Fakültesi' mezuniyet törenini kayda alıp 'hukuk fakültesi' mezuniyet töreni yalanıyla yayanların ahlak sorunu olduğu ortadadır. Hukukta, ilahiyatta ve diğer tüm branşlarda özgürce eğitim alan başörtülü-başörtüsüz-kız-erkek bütün gençler, yetenek ve birikimleri ile bu 28 Şubat artığı zihniyeti olması gereken yere, tarihin karanlığına gömecek. Kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.
SİNAN AKÇIL: IRKÇILIKTAN FARKLI BİR SÖYLEMİ YOK BU VİDEOYU ÇEKEN ZAVALLININ
Sanatçı Sinan Akçıl ise başörtüsü nefretinin yer aldığı ve yeni olduğu iddia edilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak "Ey seni gevşek adamcağız, Bu zihniyet, bu öfke kaybetmeye mahkumdur, zaten öyle de oluyor(hukuk fakültesi mezuniyeti değil, ilahiyat fakültesi mezuniyetiymiş bu arada, o da yalan ki olsa ne olur) ırkçılıktan farklı bir söylemi yok bu videoyu çeken zavallının" dedi.