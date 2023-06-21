Başörtüsü düşmanlığı yaptı, sosyal medyada tepki çekti: Başörtüsü onurumuzdur

SİNAN AKÇIL: IRKÇILIKTAN FARKLI BİR SÖYLEMİ YOK BU VİDEOYU ÇEKEN ZAVALLININ

Sanatçı Sinan Akçıl ise başörtüsü nefretinin yer aldığı ve yeni olduğu iddia edilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak "Ey seni gevşek adamcağız, Bu zihniyet, bu öfke kaybetmeye mahkumdur, zaten öyle de oluyor(hukuk fakültesi mezuniyeti değil, ilahiyat fakültesi mezuniyetiymiş bu arada, o da yalan ki olsa ne olur) ırkçılıktan farklı bir söylemi yok bu videoyu çeken zavallının" dedi.