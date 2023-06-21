CHP'li belediye TOKİ'nin toplu konut projesine karşı çıktı! "Golf sahası alanında kalıyor!"

CHP'li Belediyeleri sınıfın haylaz çocuğuna benzeten AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "CHP bu milletin derdi ile ne zaman dertlenmiş, verdikleri sözleri ne zaman yerine getirmiş önce ona bakmak lazım. Kendileri iş yapmadığı, hizmet üretemediği gibi sınıfın haylaz çocuğu gibi çalışana da engel olmak istiyorlar. 'Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok' diyen bir anlayışın, ifadelerinin ne bizim ne de hemşehrilerimiz için bir kıymeti yok.

Seferihisar'da yaşanan bürokratik engellemeler TOKİ hak sahiplerimizde umutsuzluk ve tedirginlik yarattı. Başta engellilerimiz olmak üzere, genç kardeşlerimiz, emekli vatandaşlarımız, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz müsterih olsun. Lamı cimi yok. Biz AK Parti hükümeti olarak bugüne kadar başladığımız hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Onlar için başlatılan ve hızla devam eden depreme dayanıklı TOKİ projeleri her türlü engellemelere rağmen hak sahiplerimize teslim edilecek. Belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi önemli altyapı hizmetleri, AK Parti hükümeti tarafından TOKİ eliyle tamamlanacak. Bize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve İzmir Milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"SOSYOLOJİK BOYUTU DA VAR"

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Tunç Soyer'in belediye başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarına itiraz etmesi ve İZSU'nun sosyal konutlara altyapı hizmeti ve şebeke suyu vermeyeceği açıklamaları ile ilgili olarak da: "Akıllara 'acaba Tunç Soyer burada yapılacak konutları dar gelirli kesime layık görmüyor mu?' sorusunu getiriyor" diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tutumunu işaret etti.

Bu bölgede yapılan sosyal konutların sosyolojik bir boyutu olduğunun da altını çizen Başkan Aydın: "Seferihisar'ı var eden, bugünlere getiren kültürünü, folklorunu, gastronomisini yaşatan halkımızın burada var olmasını sağlayacak politikalar geliştirmeliyiz. Her yıl göç alan Seferihisar her zaman zengin ve orta gelirlinin birlikte yaşayabileceği bir kent olacaktır. Seferihisar'da sosyal konut alanı olarak ayrılan bölgede 1022 konuttan oluşan 1 ve 2. etap tamamlanmak üzere. 517 konutluk 3. etap hazırlıkları sürüyor." diye konuştu.