CHP’li belediyeden 224 depremzedeye tebligat! 15 gün içinde daireleri boşaltın yoksa sokağa atarız

BAYRAMI BİZE ZEHİR ETTİ

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala depremzedeler aldıkları tebligatlarla büyük şok yaşadı. Belediye zabıtasının kapı kapı dolaşıp tebligat yaptığını belirten vatandaşlar: "Evde olmayanların kapısını yumruklayarak 'Evde olduğunuzu biliyoruz. Açın kapıyı' diye bağırdılar. Gerçekten büyük saygısızlık. Önümüz Kurban Bayramı. Biz ay sonuna kadar nereye gider ne yaparız. Önce konutları satışa çıkardılar şimdi eşyalarımızı kapı önüne koymakla tehdit ediyorlar. Koskoca belediye 224 depremzedenin sorununa çözüm bulamadı. Bize bayramı zehir ettiler. Yazıklar olsun diyoruz başka da bir şey demiyoruz." Dediler.