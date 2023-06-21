Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı! İlk daireler Kasım’da teslim

MALZEMELER YERLİ MALI

Daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğunu kaydeden (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Adana ilk örnek daireyi hazırlandı. Burada kaliteli bir ürün ve sistemle örnek daireyi tamamladık. Bizim burada ki hedefimiz Kasım ayında ilk daireleri vatandaşlara teslim etmek. Bunun içinde 7 gün 24 saat esasıyla çift vardiyayla çalışıyoruz" dedi.