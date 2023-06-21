Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı! İlk daireler Kasım’da teslim

Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.
5 BLOK TAMAMLANDI
Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hız kesmeden ilerliyor. Buruk Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı.
MALZEMELER YERLİ MALI
Daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğunu kaydeden (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Adana ilk örnek daireyi hazırlandı. Burada kaliteli bir ürün ve sistemle örnek daireyi tamamladık. Bizim burada ki hedefimiz Kasım ayında ilk daireleri vatandaşlara teslim etmek. Bunun içinde 7 gün 24 saat esasıyla çift vardiyayla çalışıyoruz" dedi.