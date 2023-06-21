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Giriş Tarihi: 21.6.2023 10:17

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı! İlk daireler Kasım’da teslim

Asrın felaketinde etkilenen iller arasında yer alan Adana’da evlerini kaybeden depremzedeler için yapımı devam eden konutlar hızla yükselirken, örnek dairede tamamlandı. Örnek deprem konutu dairesinde kullanılan tüm malzemelerin yüzde 100 yerli olduğunu ifade eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ilk dairelerin de Kasım ayında teslim edileceğini söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı! İlk daireler Kasım’da teslim

Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

5 BLOK TAMAMLANDI

Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hız kesmeden ilerliyor. Buruk Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı.

2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

MALZEMELER YERLİ MALI

Daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğunu kaydeden (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Adana ilk örnek daireyi hazırlandı. Burada kaliteli bir ürün ve sistemle örnek daireyi tamamladık. Bizim burada ki hedefimiz Kasım ayında ilk daireleri vatandaşlara teslim etmek. Bunun içinde 7 gün 24 saat esasıyla çift vardiyayla çalışıyoruz" dedi.

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Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı! İlk daireler Kasım’da teslim
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