MHP Genel Başkanı Bahçeli: İstanbul 5 yılını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiği mesajını verirken, Anayasa Mahkemesi (AYM) için "Yeniden şekil verilmeli" dedi. Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında şu mesajları verdi:Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.MHP yerel seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Seçimde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek, yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkincisi Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makûs ve meyus hallerine son vermektir. İstanbul beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Hakeza aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir.CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti için cepheleşmelerden, fısıldayan kulislerden, kongre hesaplarından, hiziplerin rekabetinden, çıkarların yarışından başka bildikleri tek bir şey yoktur ve her şey de ortadadır. Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır.MHP, yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir. Teorik ve pratik uygulamada, faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, müteşebbislerimizin gücünü zayıflatan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir.(Abdüllatif Şener'e) Sırf milletvekili olmak amacıyla CHP'ye postunu seren, sonra da ilk zelzelede pencereden atlayıp sığındığı evini terk ederek taşa tutanlar siyasi ahlakın yüz karalarıdır.(Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Uygur Türklerine yönelik sözleri) Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir, Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır. Herkesi uyarıyorum, Türk'e kefen biçmenin sonu korkunçtur.MHP Lideri Bahçeli, AYM'nin HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesine dair kararını şöyle değerlendirdi: Anlaşılıyor ki AYM Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale almıyor. HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir Anayasa hazırlanmalı, AYM'ye şekil verilmeli.