Murat Keçeciler İYİ Parti’den istifa etti: İYİ Parti tarih oldu

İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, Konya'da düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı. Keçeciler, "İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor.

Sayın Akşener'in 6'lı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını, ya da tarih olacaklarını" söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti tarih yazacağız sloganını kullandı netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu. Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum" dedi.