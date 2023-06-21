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Giriş Tarihi: 21.6.2023 15:16

Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na uyarı: 16’lı masanın siyasi maliyetini hesaplayın

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gerekirse 16 masa kurarız’ sözlerinden sonra bunlara verilecek milletvekili sayısını hesapladı. Özcan’ın 16’lı masa hesabı kısa sürede milyonlarca kişiye erişti.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na uyarı: 16’lı masanın siyasi maliyetini hesaplayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında, "Açık net söylüyorum, değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım, yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım" sözlerine Özcan'dan tepki geldi.

Özcan Twitter'dan şunları yazdı: "Grup toplantısında sayın genel başkanımız 'Gerekirse altılı masa yerine 16'lı masa kurarız' dedi. Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz altılı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının yüzde 1 bile ettiğine emin olmadığım dört partiye 35 Milletvekili verdik. Masa 16'ya çıkarsa; 35 bölü dört, çarpı 16, eşittir 140 milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın genel başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum.

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Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na uyarı: 16’lı masanın siyasi maliyetini hesaplayın
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