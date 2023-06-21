Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Resmi Gazete yayımlandı: Bakan yardımcılıklarına kritik atamalar
Giriş Tarihi: 22.6.2023 01:24 Son Güncelleme: 22.6.2023 01:35

SON DAKİKA | Resmi Gazete yayımlandı: Bakan yardımcılıklarına kritik atamalar

Son dakika haberi: Bakan Yardımcılığı görevinde atamalar gerçekeleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlığın tamamına Bakan Yardımcıları atandı.

SON DAKİKA | Resmi Gazete yayımlandı: Bakan yardımcılıklarına kritik atamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Bakan Yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.

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SON DAKİKA | Resmi Gazete yayımlandı: Bakan yardımcılıklarına kritik atamalar
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