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Giriş Tarihi: 21.6.2023 11:01

Ters şeride giren tır otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Denizli’de 6 kilometre ters yönde giden tır, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Tır şoförü Beytullah Kanıcı ile otobüsteki yolculardan Sevgi Aktaş hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ters şeride giren tır otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar - Denizli kara yolunda saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Beytulah Kanıcı kullandığı TIR'la Çardak ilçesi sapağında ters yöne girdi. Yaklaşık 6 kilometre ters istikamette seyreden TIR, karşı yönden gelen ve şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle TIR yolun dışına savrulup, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri TIR şoförü Beytullah Kanıcı ile otobüsteki yolculardan Sevgi Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Kanıcı ve Aktaş'ın cansız bedenleri otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ters şeride giren tır otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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