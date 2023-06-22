’Baba oğul’ restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmış olduğu son konuşmasında, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan muhalefetteki sancılı süreç devam ediyor. Ard arda alınan iki yenilgi sonra CHP Genel merkezine isyan bayrağını açan ilk isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler sarf etti.