CHP’li Karşıyaka belediyesi borç batağında

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'ndeki maaş krizi devam ediyor. İşçilerin geçen martta, maaşlarının 7-8 taksitte ödenmesine tepki gösterip eylem yapmasının ardından bu kez de memurlar ayaklandı. Memurlarla birlikte açıklama yapan Tüm Bel-Sen işyeri temsilcisi Fırat Belen, maaşını zamanında alamayan memurların çocuğuna ilaç parası bulamadığını söyledi.DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, geçen martta, örgütlü olduğu CHP'li Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki Personel A.Ş.'de 1400, Kent A.Ş'de de 900 olmak üzere 2 bin 300 işçinin maaşının bin-2 bin liralık dilimler halinde ve 7-8 taksitte ödendiğini, çok sayıda çalışanın borçlarını ödeyemediği için tefecilerin eline düştüğünü açıkladı. Gelen tepkiler üzerine taksit sayısı düşürülürken, bu defa maaş alamayan memurlar belediye önünde bir basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Tüm Bel- Sen işyeri temsilcisi Fırat Belen, çalışan bazı memurların belediyeden 22 bin 500 lira alacağı olduğunu belirtti. Bayram öncesinde ödemelerin tamamının yatırılması gerektiğini belirten Belen, yapılamayan ödemeler yüzünden yol parası olmadığı için yıllık izin kullananlar olduğunu ifade etti.