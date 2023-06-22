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Giriş Tarihi: 22.6.2023 15:19

Emine Erdoğan’dan İbrahim Abdul-Matin’e taziye

Çevre aktivisti ve yazar İbrahim Abdul-Matin'in vefatı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, "Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana bilhassa gençlere ilham olmalı" dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan İbrahim Abdul-Matin’e taziye

Dünyaca ünlü çevre aktivisti ve Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından İbrahim Abdul-Matin, hayata veda etti. Başlattığı çevre ve doğa hareketiyle milyonların gönlünde taht kuran İbrahim Abdul-Matin, yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Abdul-Matin'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vefat haberinden büyük üzüntü duyduğum, Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

GENÇLER İLHAM ALMALI

Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana bilhassa gençlere ilham olmalı. Sıfır Atık hareketinin uluslararası platformdaki değerli destekçilerinden Abdul-Matin'in öğretilerini, doğaya bakış açısını ve onurlu mücadelesini unutmayacağız."

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Emine Erdoğan’dan İbrahim Abdul-Matin’e taziye
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