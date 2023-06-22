Emine Erdoğan’dan İbrahim Abdul-Matin’e taziye

Dünyaca ünlü çevre aktivisti ve Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından İbrahim Abdul-Matin, hayata veda etti. Başlattığı çevre ve doğa hareketiyle milyonların gönlünde taht kuran İbrahim Abdul-Matin, yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Abdul-Matin'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vefat haberinden büyük üzüntü duyduğum, Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

GENÇLER İLHAM ALMALI

Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana bilhassa gençlere ilham olmalı. Sıfır Atık hareketinin uluslararası platformdaki değerli destekçilerinden Abdul-Matin'in öğretilerini, doğaya bakış açısını ve onurlu mücadelesini unutmayacağız."