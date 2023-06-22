‘Garson’dan kripto polislere izdivaç servisi

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu gizli tanık 'Garson'dan elde edilen 2 SD kartların tamamının MİT tarafından 6 yılda çözülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emniyette görev alan 320 bin polisin fişlenerek örgüt üyesi olup olmadıklarına göre derecelendirildiği 55 bin dosyalık dev materyalde, örgüt üyesi rütbeli polislerle evlendirilmeleri planlanan 6 bin kadının yer aldığı fotoğraflı 'izdivaç albümü' çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisindeki şifreli özel çalışma ofisinde çalışan birim didik didik ettiği verilerde, örgütün izdivaç kapsamında özel program hazırladığına rastladı. Programda, örgüt üyesi kadının fotoğrafı, adı, soyadı, memleketi, kaç kardeş olduğu, baba mesleği, mezuniyeti, başını açıp açmama durumu, örgüt bağlılığı, örgütsel kitap okuma ve materyal izleme durumu ve fiziksel özellikleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı belirlendi. Ele geçirilen 6 bin kadına ait fotoğraf ve bilgilerin, örgütün kadın yapılanması tarafından Emniyet Mahrem bölümüne gönderildiği, burada katalog haline getirilerek evlendirilmek istenilen polislere izdivaç sorumluları tarafından gösterildiği saptandı.Öte yandan örgütün emniyete sızdırdığı FETÖ militanlarını yöneten mahrem imamları seçerken, "Saat 18'den sonra çalış çalışamayacağı, bilgisayar kullanmayı bilip bilmediği, resmi kişiler ile ilgilenip ilgilenmeyeceği, boşanmış olup olmadığı" gibi 50 kritere tabi tutulduğu ortaya çıkarıldı.Örgütün 2000-2016 arasında yaptığı tüm kumpas operasyonları sonrasında hazırladığı notları 'Tekmil' ismiyle Feto'ya gönderdiği belirlenmişti.