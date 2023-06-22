Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:39

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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