ABD Büyükelçisinden Türk demokrasisine övgü: Bir Amerikalı olarak kıskandım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yıldönümü vesilesiyle ABD'nin Ankara Büyükelçilik Rezidansı'nda düzenledikleri resepsiyon öncesi bir grup diplomasi muhabiriyle bir araya geldi. Flake'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:ABD ve Türkiye ilişkileri üç işbirliği ve ortaklıkta ilerliyor. Ticari ilişkiler, insanlar arası etkileşim ve güvenlik işbirliği. Ticaretimiz geçen yıl yüzde 22'lik artışla 33 milyar dolardı ve bu yükseliyor. Burada çok aktif Amerikan şirketleri var. Çok sayıda Türk şirketi de ABD'de yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla Amerikalı, Türkiye'yi ziyaret etti. Beklenti 1.8 milyon. Türkiye'nin NATO üyeliğine ve katkılarına önem veriyoruz. Bunun daha da güçlenmesini bekliyoruz.Cumhuriyetin 100'üncü yılı övgüye değer bir başarı ve bu, Türk halkının demokrasiye sarsılmaz bağlılığıyla mümkün oldu. Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması, küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturuyor. Bu oran ABD seçimlerinde gördüğümüz ortalama katılımın çok ötesinde. Mitinglerdeki kalabalığı oldukça kıskandım. Her Türk vatandaşının Türkiye'nin demokrasi geleneğiyle övünmesi gerekiyor. Bir Amerikalı olarak bundan etkilendim ve biraz da kıskandım.Suriye'nin kuzeyindeki pozisyonumuz DEAŞ'la mücadele. DEAŞ'tan tamamen kurtulmak için müttefiklerimizle yaptığımız işbirliğine önem veriyoruz. Çok yol kat ettik. Ama hâlâ çok yolumuz var. Türkiye zaten DEAŞ karşıtı kampanyanın ortağı.Esad rejimini tanımak için bazı adımlar olduğunu görüyoruz. Biz buna karşıyız. Birçok ülkenin Esad yönetimini tanımasıyla Suriye'de bazı şeylerin değiştiğini gördük. DEAŞ'tan kurtulma misyonumuzu yerine getirmek için farklı yöntemler varsa onları da değerlendireceğiz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin bir şey söylemek için erken.NATO'nun genişlediğini görmek istiyoruz. Finlandiya'yı NATO'ya tam üye olarak görmekten mutlu olduk. İsveç'in üyelik zamanının geldiğine inanıyoruz. İsveç'in, Vilnius'a kadar veya Vilnius'ta tam üye olacağını umuyoruz. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınması gerektiğini her zaman söylüyorum.ABD yönetimi, İsveç'in NATO'ya katılımı ile F-16 satışı arasında hiçbir bağlantı olmadığını söylüyor. Ben de çok iyi biliyorum -18 yıl kongre üyesiydim- ABD Kongresi'nin dış askeri satışlarda güçlü rolü var. Kongre büyük oranda NATO'nun genişlemesi fikrine destek veriyor.