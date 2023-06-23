AK Parti, seçmenin siyasi MR’ını çekecek

AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini siyasi MR çekerek analiz ediyor. Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor. Ankara ve İstanbul ile başlayan özel çalışma Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak.Araştırma kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. Rekor bir sayıyla yapılacak araştırmaya ilişkin parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor. Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.