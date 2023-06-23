Alanya’ya şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise "Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.Şehit Aras'ın cenazesi bugün memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verilecek.Aras'ın şehit olmasının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde 3 günlük müzik yasağı kararı aldıklarını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi. DHA