CHP’de kılıçlar çekildi

Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de sancılı süreç derinleşiyor. 'Değişim' çağrısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tavrını sürdürüyor.Kendisine yönelik 'istifa' baskıları artan Kılıçdaroğlu'nun ise genel başkanlık için en büyük rakibi İmamoğlu'nun geri adım atmaması halinde İBB Başkanlığı'na CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü aday göstereceği konuşuluyor.CHP lideri, önceki gün de toplantı yaptığı 81 il başkanına "Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi" dayattı. Bildiriye imza atmayan çok sayıda il başkanı, bir gün sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Açıklamada, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak değişimi sağlayacak olan kişiler değil, ilkelerdir" denildi. Bildiriye tepki gösteren İmamoğlu ise "81 il başkanınn tamamının aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.Bir yıl uzaklaştırma cezası sonrası CHP'ye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez Kılıçdaroğlu'na eleştirileri yüzünden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan'ın ilk tepkisi, "Başkaldırıyorum" paylaşımı oldu.