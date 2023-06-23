‘Dink’i şartsız ve koşulsuz öldürme kararı aldılar’

AgosGazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 62 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamladı. Yargıtay, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını onadı. FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e "tasarlayarak kasten öldürmek"ten, polisler Metin Balta ve Yakup Kurtaran ile gazeteci Ercan Gün'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen cezaları ise onandı.Şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığını belirten Yargıtay, öldürme kararı üzerinde ısrar ve sebatla düşünüldüğünü, kararın alınması ve icrası arasında makul bir süre geçtiği, plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti. Jandarma ve Emniyet istihbarat görevlilerinin cinayetten haberdar olduğu, amaçlarının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğü'ne FETÖ'cülerin yerleştirilmesi olduğu belirtildi.