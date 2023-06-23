Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar davasında yeni gelişme

Bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, Kolivar'ın televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Twitter hesabında da inceleme yapıldığı belirtilenmişti. Paylaşımların hakaret içerikli olduğu değerlendirilen iddianamede, 2 tweetin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, diğer 2 tweetin ise aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı belirtilmişti.

9 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşteki sıfatında yer aldığı İddianamede Cihan Kolivar'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 9 yıldan 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İKİNCİ CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 17.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye tutuksuz sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Duruşmada sanık avukatı önceki savunmalarını tekrarladıklarını beyan ederek ''Müvekkilin Türk milletine hakaret etme kastının olmadığını, birçok yayında bunu dile getirdiğini daha önceki savunmalarımızda belirtmiştik. Bununla ilgili müvekkilin yapmış olduğu açıklamayı içeren video kaydını sunduk. Müvekkilin daha önceki beyanlarında ilçe belediyelerle ilgili, ilçe belediyeleri kast ederek söylemlerde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı'na yönelik olmadığını belirtmiştir. Müvekkilin mücadelesi ruhsatsız fırınlarladır. Sunduğumuz video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını ya da celse arasında incelenmesini talep ederiz. Yargılama sonunda da müvekkilin beraatını talep ederiz'' dedi.

VİDEO BİLİRİKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini ve dosyaya sunulan video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu video kayıtlarının bilirkişi aracılığıyla çözümlerinin yaptırılmasına ve sunulan delillerin celse arası incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.