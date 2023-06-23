Emine Erdoğan’dan İbrahim Abdul-Matin’e taziye: Seçkin kişiliği her insana ilham olmalı

Dünyaca ünlü çevre aktivisti ve Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından İbrahim Abdul-Matin hayata veda etti. Abdul-Matin'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Vefat haberinden büyük üzüntü duyduğum, Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana bilhassa gençlere ilham olmalı. Sıfır Atık hareketinin uluslararası platformdaki değerli destekçilerinden Abdul-Matin'in öğretilerini, doğaya bakış açısını ve onurlu mücadelesini unutmayacağız."