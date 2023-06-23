İmamoğlu ’Değişim’ vurgusundan çekindi İmamoğlu’nun sunumuna katılmadı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün "İstanbul'a Hizmette 4 Yıl Sunumu" programı düzenledi. Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenen programda İmamoğlu "değişim" vurgusu yaparak, "Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplumun bizden esaslı bir çaba, değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini biliyoruz. Bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Bu şekilde davranırsak bulunduğumuzu mevzileri de koruyamayız. Daha da kötüsü, uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçirmekte güçlük çekeriz" diyerek CHP Genel Başkanı başta olmak üzere partililere sinyal verdi.

KILIÇDAROĞLU NEDEN KATILMADI?

Söz konusu programın perde arkasına ise SABAH ulaştı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çağırdığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu davete ilk önce katılacağını bildirdiği ancak son dakika vazgeçtiği belirtildi. CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun programa katılmaktan vazgeçmesini büyük bir oyunun bozulduğu şeklinde yorumlarken, Ekrem İmamoğlu'nun programda Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin içine baka baka "değişim" vurgusu yapacak olmasının öğrenildiği için böyle bir karar verildiğini bildirdi.