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Giriş Tarihi: 23.6.2023 21:45 Son Güncelleme: 23.6.2023 22:05

İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim

İBB’nin CHP Meclis grubuyla bayramlaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu programda adeta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na savaş açtı. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre İmamoğlu, 4 Haziran’da kendisinin doğum gününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na giderek kendi önerisi doğrultusunda partinin kurmaylarını toplayıp değişim yapın dediğini, Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdiğini, Kılıçdaroğlu’nun da buna karşılık Merkez Yürütme Kurulu’nu değiştirip, kongre takvimi başlattığını söyledi. İmamoğlu’nun böyle giderse bütün Büyükşehir Belediyelerini kaybedeceklerini belirterek “İstanbul’da kim kazanacağını iddia ediyorsa gelsin o aday olsun” dediği iddia edildi. İmamoğlu, İl Başkanlarının yaptığı açıklamanın ise Canan Kaftancıoğlu’na ait olduğunu belirterek “Keşke bunları açıktan bana söyleyecek cesarete sahip olsaydı” dedi.

Halit TURAN Halit TURAN
İmamoğlu’ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin CHP Meclis grubuyla yaptığı bayramlaşma programında hem Kılıçdaroğlu'na hem de Canan Kaftancıoğlu'na mesajlar gönderdi. CHP'de kılıçların çekildiği şeklinde yorumlanan açıklamalarda İmamoğlu'ndan hem itiraf geldi hem de muhataplarına mesajlarına gönderildi. Ayrıca CHP Meclis grubundaki programa İyi Partili Başkan Vekili Akın Gürkan'ın da katılması dikkat çekti.

"KILIÇDAROĞLU'NA 1 AY SÜRE VERDİM"
SABAH'ın ulaştığı programın ayrıntılarında Ekrem İmamoğlu'nun "4 Haziran benim doğum günümdü. Genel başkana gittim, partinin bütün kurmaylarını toplayıp benim önerim doğrultusunda değişim yapın dedim. Ve kendisine 1 ay süre verdim. O ne yaptı, ertesi günü MYK'yı değiştirdi ve kongre takvimini başlattı. Hiç doğrum bulmadım"

PARTİDE KİMSEYİ TANIMADIĞINI İMA ETTİ
İmamoğlu, "Ben bir değişim sesi yükselttim bu sesi büyütmeye devam edeceğim. partideki partinin sorumluluğu birinci derecede genel başkana aittir. ikinci derecede ise İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olarak bana aittir" diyerek partide başka kimseyi de tanımadığını ima ettiği belirtildi.

İl başkanlarının yayımladığı bildiriye de değinen İmamoğlu, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ima ederek "Bir il başkanının yazdığı metindir bu. keşke o il başkanı açıktan bunları bana söyleyecek cesarete sahip olsaydı. Seçim zamanı sesim kısıktı çok çalıştım konuşamadım ama bundan sonra konuşacağım. bayram ortası ya da bayram sonu değişim iradesini en yüksek sesle sesle kamuoyuna deklare edeceğim" dediği iddia edildi. İmamoğlu'nun bayramlaşma programında "Biz bu şekilde giderse büyükşehirleri kaybedeceğiz, İstanbul'da kim kazanacağını iddia ediyorsa gelsin o aday olsun" dediği öğrenildi.

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İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
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