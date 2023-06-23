İmamoğlu’ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim

İl başkanlarının yayımladığı bildiriye de değinen İmamoğlu, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ima ederek "Bir il başkanının yazdığı metindir bu. keşke o il başkanı açıktan bunları bana söyleyecek cesarete sahip olsaydı. Seçim zamanı sesim kısıktı çok çalıştım konuşamadım ama bundan sonra konuşacağım. bayram ortası ya da bayram sonu değişim iradesini en yüksek sesle sesle kamuoyuna deklare edeceğim" dediği iddia edildi. İmamoğlu'nun bayramlaşma programında "Biz bu şekilde giderse büyükşehirleri kaybedeceğiz, İstanbul'da kim kazanacağını iddia ediyorsa gelsin o aday olsun" dediği öğrenildi.