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Giriş Tarihi: 23.6.2023

İYİ Parti’de fırtına öncesi sessizlik

İYI Parti’de yarın gerçekleştirilecek olağan kurultay öncesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 25 günlük sessizliği dikkat çekiyor

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
İYİ Parti’de fırtına öncesi sessizlik
8 Mayıs gecesi yaptığı son açıklamanın ardından 25 gündür sessizliğe bürünen Akşener, yarınki kurultay ile İyi Parti'nin yol haritasını kamuoyu ile paylaşacak. Seçim hezimetinin faturasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na keseceği iddia edilen Akşener'in küçük ortaklara da eleştirilerini sıralaması bekleniyor. Karşısında rakip aday bulunmayan Akşener'in tekrar genel başkan seçileceği kurultayda protesto oylarının da yüksek çıkması öngörülüyor.



14 MAYIS'TAN SONRA DA SUSMUŞTU
14 Mayıs seçimleri sonrası da 6 gün boyunca sessiz kalan Akşener'in bu tutumu, "Kılıçdaroğlu'na tepki" olarak yorumlanmıştı. 2-6 Mart krizi öncesi her fırsatta "seçilebilecek aday" vurgusu yapan Akşener, ağır baskılara dayanamayarak 6 Mart'ta Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını kabul etmek zorunda kalmıştı.
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İYİ Parti’de fırtına öncesi sessizlik
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