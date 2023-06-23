Minik Meryem’in oyunu acı sonla bitti! Şüpheli servis şoförünün ifadesine SABAH ulaştı

"CAN GÜVENLİĞİM İÇİN GİTTİM"

Olay günü seyir halindeki servis aracıyla tek şeritli yolda rampaya doğru çıktığını belirten şüpheli Refik Ö., "Sol tarafımda scooter ile arka tekerimden ses geldi. Ben de durdum. Baktığımda olay gerçekleşmişti. Olay yerinden can güvenliğim olmadığını düşünerek gitmek zorunda kaldım. 23 yıllık şoförüm daha önce hiçbir kaza olayına karışmışlığım yoktur. Benim kusurum olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

HIZININ 20 KM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Savunmasının devamında olay anında kullandığı servis aracının hızının 20 kilometre olduğunu ileri süren şüpheli şoför, "Aracımda GPS vardı, hızım buradan da kontrol ettirilebilir. Aracı hızlı kullanmıyordum. Kasti bir tavırla hareket etmedim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.