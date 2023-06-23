Minik Meryem’in oyunu acı sonla bitti! Şüpheli servis şoförünün ifadesine SABAH ulaştı

Üsküdar'da 29 Mayıs 2023 günü meydana gelen korkunç olayda, sokağa hızlı girdiği iddia edilen servis aracı, evinin önündeki kaldırımda oyuncak scooter ile oynayan Meryem Akarsu'ya(8) çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaçmaya çalışan servis şoförü Refik Ö.(62), polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli adam adli makamlarca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ŞÜPHELİ ŞOFÖR 4 ÇOCUK BABASI ÇIKTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ederken SABAH, şüpheli servis şoförünün ifadesine ulaştı. Yürekleri dağlayan olayın yaşandığı gün, kaza anından sonra kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilen şüpheli Refik Ö., savunmasında kendisinin de 4 çocuk babası olduğunu söyleyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.
"CAN GÜVENLİĞİM İÇİN GİTTİM"
Olay günü seyir halindeki servis aracıyla tek şeritli yolda rampaya doğru çıktığını belirten şüpheli Refik Ö., "Sol tarafımda scooter ile arka tekerimden ses geldi. Ben de durdum. Baktığımda olay gerçekleşmişti. Olay yerinden can güvenliğim olmadığını düşünerek gitmek zorunda kaldım. 23 yıllık şoförüm daha önce hiçbir kaza olayına karışmışlığım yoktur. Benim kusurum olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
HIZININ 20 KM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Savunmasının devamında olay anında kullandığı servis aracının hızının 20 kilometre olduğunu ileri süren şüpheli şoför, "Aracımda GPS vardı, hızım buradan da kontrol ettirilebilir. Aracı hızlı kullanmıyordum. Kasti bir tavırla hareket etmedim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.
KAÇMA REFLEKSİ TUTUKLATTI
Savcılıktan "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Refik Ö., sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, şüpheli adamın henüz kazada kimin kusurlu olduğunun tespit edilemediğinden delil karartma şüphesi olduğu, vefat eden çocuğun ailesinin şikayetçi olması ve şüphelinin olay sonucu kaçması gerekçeleriyle şoförün tutuklanmasına karar verdi.
KOMŞULARDAN GÖZYAŞLARINI SEL EDEN PAYLAŞIMLAR
Minik Meryem'in 30 Mayıs günü gerçekleştirilen cenaze töreninden gözyaşları sel olurken acılı ailenin yakınlarından büyük destek geldi. Mahalle sakinlerinin sosyal medyada minik Meryem için yazdığı mesajlarsa kalpleri sızlattı. Meryem Akarsu'nın annesi Zeynep Akarsu ve babası Cihan Akarsu'ya desteklerini ileten komşuları, minik Meryem için de "Çok üzgünüm. Meleğimizi kaybettik" şeklinde paylaşımlar yaptı.