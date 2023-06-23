Özcan; “Kılıçdaroğlu’nu değişime zorlamak için yürüyorum”

Bolu Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için açtı ağzını yumdu gözünü. "Değişim ve Adalet " başlığı altında bir dizi açıklamalarda bulunan Özcan şunları söyledi; "Partimizin fabrika ayarları, Kuruluş Felsefesi, Hakkı yenen parti emekçileri için, hiçbir konuda fikri sorulmayan, her kaybedilen seçimden sonra sorumlu tutulan İl ve İlçe Başkanlarının hakkını savunmak için yürüyeceğim. Yağmurda, çamurda gece gündüz çalışan ama "Teşekkür bile edilmeyen" kadın kollarımız ve cefakar gençlerimizin hakları için yürüyeceğim. 30-35 senedir Milletvekili ve belediye başkanlığı yapanların, gençlerin önünü açacağı bir demokratik tüzük için yürüyorum. Ümidini yitiren gençlerin ümitlerini yeşertecek bir değişimin fitilini ateşlemek için yürüyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDAN KALDIRMAK İÇİN YÜRÜYORUM

Kendini kurduğu 6'lı masada siyasi rüşvetle Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiren, yüzde 1 bile oyu olmayan 4 partiye, parti emekçilerinin hakkını yedirten Sayın Kılıçdaroğlu'nu değişime zorlamak için yürüyorum. 13 senedir, bu basiretsiz, beceriksiz, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olan bu tek adam rejimine son veremediği halde, koltuktan kalkmak istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum. Önce kendi mahallemizde değişimi ve adaleti sağlamalı, sonra da Türkiye'de değişimi ve adaleti sağlamak için yürüyorum. Vallahi de billahi de bu uzun yürüyüşün bir adımını bile kendi siyasi ikbalimi düşünerek değil, mülakatlarda hakkı yenen gençler, yatağına yarı aç yarı tok giren ihtiyaç sahipleri, adaletsizliğe uğramış milyonlar için atacağım.