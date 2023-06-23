Son dakika! İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

A.H. isimli teröriste ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde; terör örgütü DEAŞ militanlarına terör saldırısı düzenlemeleri için özel olarak hazırlanan bomba yapımı videoları, terör saldırılarına ilişkin sözde eğitim videoları ve geçmiş dönemde ülkemizde meydana gelen terör saldırıları ile ilgili bazı araştırmalar bulundu.