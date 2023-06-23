Haberler Gündem Haberleri Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 23.6.2023 09:02 Son Güncelleme: 23.6.2023 09:15

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'yalnız it' konumundaki A.H. adlı yabancı terörist, Bahçelievler'deki bir hücre evinde yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul Emniyeti terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ üyesi A.H. isimli yabancı uyruklu teröristin ülkemizde Yalnız Terörist (Silahlı / Canlı Bomba / Suikast) tarzı terör saldırısı gerçekleştirme arayışında olduğu tespit edildi.

A.H., Bahçelievler İlçesi'nde kaldığı adreste operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

A.H. isimli teröriste ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde; terör örgütü DEAŞ militanlarına terör saldırısı düzenlemeleri için özel olarak hazırlanan bomba yapımı videoları, terör saldırılarına ilişkin sözde eğitim videoları ve geçmiş dönemde ülkemizde meydana gelen terör saldırıları ile ilgili bazı araştırmalar bulundu.

Terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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