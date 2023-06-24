Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en küçük ve en yaşlı hacı adaylarıyla buluştu

2023 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Türkiye'den 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Türk hacı adaylarının en yaşlıları olan 99 yaşındaki Rızkiye Tanrıverdi, Ayşi Görgün, Yasin Sakat ile en küçük hacı adayı 2 aylık bebek Mehmet Salih Bayram ile buluşan Başkan Erbaş, hacı adaylarını tebrik etti.

ERBAŞ HACI ADAYLARIYLA SOHBET ETTİ

Başkan Erbaş, 2023 hac döneminde güzel anılar yaşandığına işaret ederek, en yaşlı hacı adaylarıyla en küçük hacı adayını buluşturmanın bu güzelliklerden biri olduğunu vurguladı. Hac ibadetini yerine getirebilmek için sağlıklı olmanın büyük bir nimet olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Cenab-ı Hak, sağlık ve sıhhat içerisinde kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde Arafat'a çıkmayı, vakfelerini yapmayı ve Arafat sonrası tavaflarını ve saylarını yaparak haclarını tamamlamayı kendilerine inşallah nasip eylesin. Cenab-ı Hak, bu seneki hacda yaşadığımız güzellikleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin diyorum." şeklinde konuştu. Mehmet Salih bebeği kucaklarına alarak seven Başkan Erbaş ve eşi Seher Erbaş, 99 yaşındaki hacı adaylarıyla da bir süre sohbet etti.