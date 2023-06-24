MİT ajanları işaretledi SİHA’lar imha etti

Terör örgütlerinin yönetici kadrolarına yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'ya büyük bir darbe daha vurdu. MİT, 2001'den beri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/ KCK'nin sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı SİHA'larla nokta operasyonla Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Terör örgütünde karar alma ve talimat verme yetkisi olan yürütme konseyindeki "Esad Faraşin", "Esad Avrupa" kod isimlerini kullanan Abdurrahman Çadırcı'nın örgüt içerisindeki kaynaklarından Suriye'de bulunduğunu belirleyen MİT, saha ajanları aracılığıyla örgüt üst yöneticisinin yanına sızdı. Yürütme konseyi üyesinin yanına sızan ajanlar, teröristin rutinleri hakkında günlük olarak rapor bildirdi. Hazırlanan kapsamlı plan doğrultusunda, Çadırcı'nın, Suriye Kamışlı'da bulunduğu koordinatları MİT ajanları tarafından bildirildikten sonra harekete geçildi. SİHA'larla yapılan nokta atışla etkisiz hale getirilen Çadırcı'ya yapılan operasyon saha ajanları tarafından da anbean kaydedildi. MİT, PKK terör örgütünün üst düzey isimlerine "Nefesiniz kadar yakınız" mesajı verdi. MİT, haziran ayı içerisinde Çadırcı'nın yanı sıra 6 üst düzey PKK'lıyı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.28 yıl önce örgüte katılan Çadırcı, Avrupa'da üst düzey örgüt yönetiminde pozisyonlarda yer aldı. 2003 ile 2006 yılları arasında KCK Dış İlişkiler Sorumlusu, 2005'te örgütün Irak'taki siyasi uzantısı PÇDK'nın Genel Koordinatörü, 2006'da ise KCK Başkanlık Konseyi Üyesi olan Çadırcı, 2008-2015 yıllarında KCK Diplomasi Komitesi Üyesi oldu. 2008-2010 yıllarında PKK/KCK Moskova Sorumlusu olup 2010'da Irak'a geçen terörist, 2014'te Mahmur kampında eğitim alan sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.