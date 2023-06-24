Şehit uzman çavuş Aras son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-KİLİTOperasyonu bölgesinde çatışmada yaralandıktan bir hafta sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras (27), memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için bugün Aliefendi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aliefendi Merkez Camii'ndeki askeri törene şehidin ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.Kılınan namazın ardından Aras'ın naaşı tören mangası tarafından omuzlandı. Şehit Alpay Aras'ın naaşı, tekbirler eşliğinde mezarlığa getirilerek toprağa verildi. Bekâr olan Aras'ın 5 yıllık asker olduğu öğrenildi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.