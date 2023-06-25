Adalık koyuna eziyet eden kasap: “Defalarca kaçıp, beni çok yordu”

Adana'da 29 yaşındaki Hasan A., sokak ortasında kurbanlık koyunu defalarca darp etti. Koyunu kuyruğundan ve boynuzundan tutarak yere fırlatıp tekme atan Hasan A., daha sonra bayılan hayvanı asfalt zeminde sürükledi. Seyyar kasap olduğu öğrenilen zanlının hayvana eziyet ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında Hasan A.'yı gözaltına aldı. Sorgusunda koyunun defalarca elinde kaçtığını bu yüzden çok yorulduğunu söyleyen Hasan A., "Elimden kaçtı. Yakalayınca yormak için ite kalka götürdüm" dedi. Hayvana işkence ve eziyet suçundan adliyeye sevk edilen Hasan A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Olay 22 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin sokak ortasında koyunu önce kuyruğundan ve boynuzunda tutarak fırlattıktan sonra tekme attığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hayvana eziyet edilen görüntüler, sosyal medya üzerinden yayınlanınca Asayiş Şubesi Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu kişiyi yakalamak için harekete geçti.

BAŞKA BİR KOYUNU KESERKEN

Görüntüleri inceleyen polis, bir taraftan mahallede bulunan işyerlerine ait 100 güvenlik kamerasını incelerken bir taraftan da 200'e yakın vatandaşla görüşecek zanlının Hasan A. olduğunu tespit etti. Seyyar kasaplık yaptığı öğrenilen zanlı, Kocavezir Mahallesi'nde başka bir koyunu kesmek üzereyken yakalandı. Hasan A., gözaltına alındıktan sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HAYVANA İŞKENCE VE EZİYET

Adaklık koyunun hayvan pazarından alındığını ve kendisine 200 lira karşılığında kesilmek üzere teslim edildiğini belirten Hasan A., "Defalarca elimden kaçtı ve beni çok yordu. Onu yakalayınca yormak için ite kalka götürdüm. Daha sonrada kestim ve etleri sahibine teslim ettim. Ben havyana vurmadım" diye kendisini savundu. 5199 sayılı Kanun'un 14.maddesi ve 28/A maddesi uyarınca 'Hayvana işkence ve eziyet' suçundan adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.