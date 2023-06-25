Akşener günah çıkardı: 15 vekil için CHP’nin kuyruğuna takıldık

Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı İyi Parti'de yeni dönemin ilk sinyalleri geldi. İyi Parti 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, yaptığı konuşma ile masanın fiilen dağıldığını ilan etmiş oldu.Akşener, seçim süresince kendilerine "Çalışmadılar" yorumu yapan CHP'lilere ve muhalefetin fondaş medyasına, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" diyerek 6'lı Masa ile köprüleri attı.CHP pişmanlığını ilk kez itiraf eden Akşener, "CHP'den istediğim milletvekilleri hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" şeklinde konuştu.İyi Parti'den peş peşe istifa eden siyasilerin, parti üzerinden rant ve makam elde etmeye çalıştığını belirten Akşener, teşkilatıyla da kavga etti. "Hesaplaşacağız. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı. Burada böyle bir şey yoktur" sözüyle partide yeni bir sayfa açacaklarını vurgulayan Akşener şöyle devam etti:Milletvekilleri para mı istedi sizden? Bugün sizden para mı isteniyor? Genel merkez yapıldı, 15 liralık çöp kutularını bile ben aldım. Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının söylemediği laflarla karaladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. Ben hesap vereceğim siz de hesap vereceksiniz. Burası hesap verme yeridir.Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız her türlü ahlaksızlığı yaptılar. Özür dilerim, çıkaramadım sizleri, kusura bakmayın. Siz kim Türk milliyetçiliği kim? Saygısızlar. Milletvekilini kura ile mi belirleyeyim? GİK'i kura ile mi belirleyeyim? Saygısızlar ne istiyorsunuz?Evet, seçimi kaybettik. Pek çok hata ve kusur üzerinde durulabilir. Ben 1 aydır konuşmuyorum. Önce Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler. Kanaat önderleri, elitler... Sonra baktılar ipin ucu kaçtı, bunu dengelemek için Akşener ve İyi Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, ondan yenilmişiz. İnsafınız kurusun. Aynı İstanbul'u HDP kazandırdı dediğiniz gibi... İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o savaşa girmeliydik. Savaşmadık. O gün bugündür 15 vekilin diyetini ödeyemedik. Bize kuyruk siyasetine mal oldu.İki parti yerel seçimlere birlikte gittik ve bir başarı ortaya çıktı. Beni en çok üzen, 'İstanbul seçimini siz değil HDP kazandırdı' dediler. Meğer biz hariç herkes kazanmayı sağlamış.