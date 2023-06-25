Bakan Işıkhan’dan depremzede vatandaşlara ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunduğu Adıyaman'da yaptığı toplantı ve açıklamaların ardından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan konteyner kente geçti.

Burada incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan, depremzedelerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Depremzedelerin taleplerini de tek tek not aldıran Bakan Işıkhan, daha sonra Adıyaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne geçti. Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Işıkhan, daha sonra Adıyaman İŞKUR Müdürlüğüne geçerek buradaki çalışanlarla tek tek sohbet edip çalışmalar hakkında bilgiler aldı.