Bakan Yerlikaya: 2023’te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişlerİ Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 22 Haziran tarihine kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" dedi.
𝐃𝐔̈𝐙𝐄𝐍𝐒İ𝐙 𝐆𝐎̈𝐂̧𝐋𝐄 𝐌𝐔̈𝐂𝐀𝐃𝐄𝐋𝐄𝐌İ𝐙 𝐀𝐑𝐀𝐋𝐈𝐊𝐒𝐈𝐙 𝐃𝐄𝐕𝐀𝐌 𝐄𝐃İ𝐘𝐎𝐑 🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2023
2023 yılında; (01 Ocak-22 Haziran 2023)
𝟒𝟔.𝟔𝟑𝟑 düzensiz göçmen sınır dışı edildi;
𝟏𝟕.𝟗𝟔𝟒 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor.
16-22 Haziran tarihleri arasında;… pic.twitter.com/SRd56Mjb6J