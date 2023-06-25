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Giriş Tarihi: 26.6.2023 01:57

İstanbul Valisi Gül duyurdu: 113 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve çevresinde eylem yapan LGBT'lilerden 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Vali Gül, "Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz." dedi.

AA
İstanbul Valisi Gül duyurdu: 113 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Valisi Gül duyurdu: 113 kişi gözaltına alındı
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