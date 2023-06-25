“Kukla” operasyonunda rekor tutuklama! Yakalanan 371 şüpheliden 100’ü tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde dev operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Son olarak, KOM Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illeri ve turistik diğer şehirleri de kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgârı operasyonu gerçekleştirilmişti.

Söz konusu operasyonların devamında KOM Başkanlığı koordinesinde yetkili iş başsavcılıkların talimatlarıyla 31 ilde eş zamanlı "kukla" operasyonu gerçekleştirildi.

Toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubunun tespit edilmesi üzerine 405 şüphelinin yakalanmasına yönelik düğmeye basılan operasyonda 371 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin akabinde adli makamlara sevk edilen 371 şüpheliden 100'ü tutuklanırken, 99 şüpheliye adli kontrol tedbirleri uygulandı. 172 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firari 34 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10 bin 45 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 530 bin 950TL, 7 bin 340 Dolar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.