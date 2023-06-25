Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! LGS’ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi

DEPREMZEDE LİSE ÖĞRENCİLERİNE EK KONTENJAN MÜJDESİ

Düzenleme hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." ifadelerini kullandı.