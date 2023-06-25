Türkiye Yüzyılı’nın akıllı yol dönemi başlıyor

Türkiye, 21 yılda ülke genelinde yapılan bölünmüş yollar ile rahat ve konforlu bir seyahat imkânına kavuşurken, şimdi ikinci aşama olarak ise bu yolların akıllı ulaşım sistemleriyle donatılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın hemen ardından 5 Temmuz'da Türksat tarafından 5 bin 911 kilometre alanı kapsayacak fiber optik kablo haberleşmesi tesisi için ihale düzenlenecek. Akıllı ulaşım sistemleri çalışmaları kapsamında Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik alanda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru kurulacak.İhaleyle öncelikli olarak Hasdal-İstanbul Havalimanı arası ve Antalya otoyolları akılı hale dönüşecek. Antalya Gazipaşa, Sandıklı, Tekirova arasındaki 505 kilometrelik sahada akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5 aşamada toplam 5 bin 911 kilometre fiber optik kablo haberleşme tesisi ihaleleri kapsamında ilk olarak, Antalya bölgesindeki 505 kilometrelik yollar için fiber optik kablo haberleşme altyapısı ihalesi düzenlenecek. İkinci aşamada ise İzmir, Konya, Ankara, Bursa bölge müdürlükleri sınırları içerisindeki alanlar için haberleşme altyapısı kurulacak.Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçecek K-AUS ile araçların birbiriyle, karayolu altyapısıyla ve diğer yol kullanıcılarıyla haberleşmesi sağlanacak. Örneğin sistem herhangi bir aracın radyo frekansına erişim sağlayarak, kırmızı ışık uyarısı yapacak ve "Yeşil ışıkta geçmek için hızınızı 35 kilometreye düşürerek seyrediniz" uyarısında bulunabilecek. Yol güzergâhında yol çalışması uyarıları, yeşil ışık optimum hız tavsiyesi, yavaş veya duran araç uyarısı, acil durum aracı (ambulans, polis) yaklaşıyor uyarısı, araç içi trafik işaretleri, hava durumu uyarısı verecek.2020'deKarayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulurken, bu yıl ise Karayolları 13. (Antalya) Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içerisindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerinin tesis edilmesi işi tamamlanacak. Her bir Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde bir adet olmak üzere toplamda 16 adet Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerinin tesisi hedefleniyor. Bu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kayseri, Samsun, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon, Van, Erzurum, Antalya, Bursa, Kastamonu ve Sivas olacak.