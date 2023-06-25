Yarısı devletten yerinde dönüşüm

Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. İsteyen yıkılan evinin yerine yeniden ev yapabilecek. Devlet bunun için yüzde 40-50'si hibe uygun faizli ve vadeli kredi olanağı sağlayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'de deprem bölgesindeki evlerin bir an önce tamamlanıp vatandaşlara teslimiyle ilgili yeni projeler tartışıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptıkları hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. Özhaseki, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını kamuoyuyla da paylaştı. Üzerinde çalışılan modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projesinin detayları:Depremde evi yıkılan vatandaşa iki seçenek sunulacak. TOKİ'nin rezerv alanlarına yapacağı deprem konutlarının yanı sıra vatandaşın yıkılan evinin bulunduğu yere de konut yapmasına izin verilecek. Depremzede ya TOKİ ya da kendi arsasına yapılacak evle ilgili tercihte bulunacak.Yıkılan evin yerine yeniden ev yapmak isteniyorsa, apartman malikleri ortak karar alacak. Karar sonrası gerekli başvurular yapılacak.Başvuru sonrası yıkılan binanın zemin etüdü yapılacak. Zeminde sıvılaşma var mı, ne büyüklükte bir depreme dayanabilir, tespit edilecek. İnşaat yapılmasına uygun ise devletin de desteğiyle yıkılan evin yerine 4-5 katı geçmemek üzere yenisi yapılabilecek. Hiçbir şekilde bunun üzerinde bir yapılaşmaya izin verilmeyecek. Bu nedenle maliklerin aralarında anlaşması koşulu aranacak. Arsa müsaitse, yatay olarak bina genişletilecek. Tüm maliklerin ev sahibi olması sağlanacak.Devlet, yerinde dönüşümde yapılacak evin maliyetinin yüzde 40 ya da 50'sini karşılayacak. Bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Kalan bölüm için uygun faiz ve vadeli kredi kullandırılacak.Dere yatakları ya da fay hatlarına yakın yerlerde yerinde dönüşüm uygulanmayacak. Buralar yapılaşmaya tamamen kapalı olacak. Evi bu alanlarda olanlar TOKİ konutlarından alacak.