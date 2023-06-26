15 Temmuz gazisi Halit Şener: Kimse bu millete diz çöktüremez

15 Temmuz gecesi Genel Kurmaybaşkanlığı önünde direnirken darbeci askerlerin açtığı ateşle sol bacağından vurularak gazi olan Konyalı Halit Şener (42) ihanetin 7'inci yıldönümü yaklaşırken duygularını SABAH'a anlattı:Çok şükür bu millet hainlere fırsat vermedi. Tüm heveslerini kursaklarına bıraktık. Bizde bu iman, bu cesaret olduktan sonra kimse bu kahraman millete diz çöktüremez. FETÖ'cülere, PKK'lılara bu ülkeyi teslim eder miyiz? 7 yıl geçti ama gururu da acısı da fazla. Şehitlerimiz al bayrağımız için canlarını feda etti.: 15 Temmuz darbe girişimi haberini misafirlikteyken haber aldım.Konya'da bir hareketlilik göremeyince hiç düşünmeden bir arkadaşım ile birlikte Ankara'ya gitmeye karar verdim. Vurulduktan sonra Ankara'da 1 ay tedavi gördüm. Ardından memleketim Konya'ya gururla döndüm.İhanetin bedelini bu millet o hainlere ödetti. Biz şehitlerin torunlarıyız. Bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa yine cesaretimizle bizi karşılarında bulurlar.