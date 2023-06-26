AK Parti kapı kapı dolaşacak

9 günlük Kurban Bayramı tatili önceki gün başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirecek olan AK Parti teşkilatları seçmenle yüz yüze buluşmasını artırdı. Yüzyılın seçimini geride bırakan Türkiye, Mart 2024'te yerel seçime gidiyor. Yerel seçimin hazırlıkları startı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından veren AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi. Büyükşehirlerde yaşayan küskün seçmeni ikna etmek için gönüllere girme çalışmalarına hız verildi. Depremzedeler başta olmak üzere şehit aileleri de ihmal edilmiyor. Muhalefetin yönetimindeki 11 büyükşehir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçmen memnuniyeti anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek.